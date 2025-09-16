Israele invade Gaza City | assalto aereo e con tank Trump ad Hamas | Non usare ostaggi come scudi
L'invasione israeliana di Gaza City è cominciata. Il buio e il silenzio della notte tra15 e 16 settembre sono stati squarciati dagli attacchi. C'è stata una pioggia di fuoco: missili lanciati dai caccia, incessanti colpi di artiglieria, droni che hanno provocato potenti esplosioni. I boati si. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: israele - invade
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Israele invade Gaza (di nuovo). Tranquilli: è solo “una fase”, quella finale, ma non di uno spettacolo, di una tragedia
Gaza, Idf ammette: "83% di vittime civili palestinesi", nel frattempo lo Stato sionista di Israele invade il Corridoio E1 in Cisgiordania
Al via l'invasione di Gaza City, tank IDF entrano in città: pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Raid Idf anche sul campo profughi di Nuseirat; Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Israele invade Gaza City, assalto finale con tank, aerei, elicotteri e droni: 62 morti. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi»; Israele invade Gaza City: maxi operazione per stanare Hamas | Pioggia di fuoco in 20 minuti: almeno 37 attacchi.
ISRAELE INVADE GAZA CITY/ “Poi toccherà alla Cisgiordania. Anche i Paesi islamici nel mirino di Netanyahu” - Israele ha iniziato con raid e bombe l'occupazione di Gaza su vasta scala. Si legge su ilsussidiario.net
Israele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Scrive ilmessaggero.it