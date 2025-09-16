Israele Erdogan | Netanyahu parente di Hitler farà stessa fine

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin ''Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler'' e ''avrà lo stesso destino''. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan affermando che ''chi guida Israele" ha ''trasformato la mentalità radicale in una rete omicida costruita sull'ideologia fascista''. Tornando al raid aereo che l'Idf ha condotto su Doha la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - erdogan

Turchia, Erdogan si sbraccia per difendere la Siria che massacra la minoranza drusa e attacca di nuovo Israele

Siria, le manovre di Erdogan per bandire le milizie curde e prendersi la ricostruzione. L’ostacolo è Israele

L’obiettivo di Erdogan: controllare le forze armate siriane e i guerriglieri curdi per sedare Israele

Israele, Erdogan: Netanyahu parente di Hitler, farà stessa fine; Israele invade Gaza. Due divisioni in azione. Idf fa esplodere tank telecomandati per aprirsi la strada. Erdogan: “Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler”; Nothing punta su dispositivi basati su IA con un nuovo sistema operativo.

israele erdogan netanyahu parenteIsraele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti a casa di Netanyahu: "Per loro potrebbe essere l'ultima notte" - Trump: "Se li usano come scudi umani può succedere di tutto" ... Da today.it

Guerra Israele, Netanyahu: "Uccidere leader Hamas a Doha sarebbe fine del conflitto" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu: 'Uccidere leader Hamas a Doha sarebbe fine del conflitto' ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Erdogan Netanyahu Parente