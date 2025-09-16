Israele Erdogan | Netanyahu parente di Hitler farà stessa fine
(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin ''Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler'' e ''avrà lo stesso destino''. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan affermando che ''chi guida Israele" ha ''trasformato la mentalità radicale in una rete omicida costruita sull'ideologia fascista''. Tornando al raid aereo che l'Idf ha condotto su Doha la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
