Israele Erdogan contro Netanyahu | È ideologicamente parente di Hitler avrà la stessa sorte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dure accuse del presidente turco. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivolto un attacco diretto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, paragonandolo ad Adolf Hitler. Secondo Erdogan, Netanyahu sarebbe “ideologicamente un parente di Hitler” e per questo “ avrà lo stesso destino “. Israele accusato di ideologia fascista. Il leader di Ankara ha sostenuto che chi guida Israele ha trasformato la radicalità in una rete omicida, fondata su un’ideologia che definisce apertamente “ fascista “. Il raid aereo su Doha. Riferendosi al bombardamento condotto dalle forze di difesa israeliane ( Idf ) la scorsa settimana a Doha, Erdogan ha condannato l’operazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Israele, Erdogan contro Netanyahu: “È ideologicamente parente di Hitler, avrà la stessa sorte”

In questa notizia si parla di: israele - erdogan

Turchia, Erdogan si sbraccia per difendere la Siria che massacra la minoranza drusa e attacca di nuovo Israele

Siria, le manovre di Erdogan per bandire le milizie curde e prendersi la ricostruzione. L’ostacolo è Israele

L’obiettivo di Erdogan: controllare le forze armate siriane e i guerriglieri curdi per sedare Israele

"Netanyahu come Hitler", Erdogan attacca il premier di Israele - X Vai su X

La proposta di Erdogan e Bahçeli a Öcalan rievoca l’accordo del 1515 tra ottomani e tribù curde. Ma il Pkk obbedirà all’appello del suo capo storico? Il ruolo di America, Israele e Iran. Il precedente del 2015. È online l’articolo di Daniele Santoro - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu come Hitler, Erdogan attacca il premier di Israele; Il doppio gioco della Turchia: Erdogan si dice “anti-Netanyahu”, ma i legami restano vivi; Lo ha paragonato a Hitler. Erdogan lancia un attacco senza precedenti a Netanyahu.

Israele, Erdogan: “Netanyahu parente di Hitler, farà stessa fine” - Il primo ministro israeliano Benjamin ''Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler'' e ''avrà lo stesso destino''. Da msn.com

Giuseppe Dentice. “Netanyahu sta trasformando Israele in uno Stato paria” - ?L’analista di Osmed a Huffpost: “È dal 7 ottobre che il premier punta a conquistare Gaza. huffingtonpost.it scrive