Israele | Controlliamo il 40% di Gaza City | Le truppe sono entrate | Netanyahu | Trump mi ha invitato alla Casa Bianca

Tgcom24.mediaset.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito fa esplodere blindati telecomandati dentro la città. I vertici dell'Idf: "Stiamo distruggendo i siti di Hamas". Katz: "Gaza brucia, andremo avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "È genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

