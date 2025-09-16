Israele | Controlliamo il 40% di Gaza City | Le truppe sono entrate | Erdogan | Netanyahu è parente ideologico di Hitler farà la stessa fine

L'esercito fa esplodere blindati telecomandati dentro la città. I vertici dell'Idf: "Stiamo distruggendo i siti di Hamas". Katz: "Gaza brucia, andremo avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "È genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Controlliamo il 40% di Gaza City | Le truppe sono entrate" | Erdogan: "Netanyahu è parente ideologico di Hitler, farà la stessa fine"

In questa notizia si parla di: israele - controlliamo

Israele attacca Gaza City: “Controlliamo la periferia”. Guterres (Onu): “Tregua e stop insediamenti in Cisgiordania”

Israele invade Gaza City, 37 attacchi in 20 minuti e oltre 60 morti: “La città sta bruciando, non torneremo indietro”. L’Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” | VIDEO

Israele sferra l'attacco finale: "Controlliamo il 40% di Gaza City" | Commissione d'inchiesta Onu: nella Striscia è genocidio

#Idf: "Controlliamo circa il 40% di #GazaCity". Ucciso uno dei responsabili economici di #Hamas. L'organizzazione diffonde un video con due ostaggi. A 700 giorni dal 7 ottobre, manifestazioni di protesta della popolazione in #Israele contro il governo https://b - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano: "Controlliamo il 40% di Gaza City". Wafa: 3 morti per fame nelle ultime 24 ore, 370 in totale. Israele: niente visita di Macron se riconosce la Palestina #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Israele: Controlliamo il 40% di Gaza City | Erdogan: Netanyahu è parente ideologico di Hitler, farà la stessa fine; Il Fatto di domani. Gaza City, l'Idf: Controlliamo il 40% del territorio. L'Onu: Israele ha commesso genocidio, Tel Aviv replica: Dossier basato su falsità. Guerra Russia-Ucraina, Trump avvisa Zelensky: Dovrà fare un accordo; Gaza City, assalto finale di Israele. Idf: «Controlliamo il 40%». Almeno 78 morti, Onu: «È genocidio».

Israele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Come scrive fanpage.it

Gaza City, assalto finale di Israele. Idf: «Controlliamo il 40%». Commissione d'inchiesta Onu: «È genocidio». Katz: «Se la città cade, cadrà anche Hamas» - E' salito ad almeno 62 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia, 52 dei quali uccisi a Gaza City. Riporta ilmessaggero.it