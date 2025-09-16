Israele | Controlliamo il 40% di Gaza City | Erdogan | Netanyahu è parente ideologico di Hitler farà la stessa fine

Tgcom24.mediaset.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito fa esplodere blindati telecomandati dentro la città. I vertici dell'Idf: "Stiamo distruggendo i siti di Hamas". Katz: "Gaza brucia, andremo avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "E' genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele controlliamo il 40 di gaza city erdogan netanyahu 232 parente ideologico di hitler far224 la stessa fine

© Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Controlliamo il 40% di Gaza City" | Erdogan: "Netanyahu è parente ideologico di Hitler, farà la stessa fine"

In questa notizia si parla di: israele - controlliamo

Israele attacca Gaza City: “Controlliamo la periferia”. Guterres (Onu): “Tregua e stop insediamenti in Cisgiordania”

Israele invade Gaza City, 37 attacchi in 20 minuti e oltre 60 morti: “La città sta bruciando, non torneremo indietro”. L’Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” | VIDEO

Israele sferra l'attacco finale: "Controlliamo il 40% di Gaza City" | Commissione d'inchiesta Onu: nella Striscia è genocidio

Israele sferra l'attacco finale: Controlliamo il 40% di Gaza City | Commissione d'inchiesta Onu: nella Striscia è genocidio; Gaza City, assalto finale di Israele. Idf: «Controlliamo il 40%». Commissione d'inchiesta Onu: «È genocidio». Katz: «Se la città cade,...; Israele invade Gaza City: maxi operazione per stanare Hamas | Pioggia di fuoco in 20 minuti: almeno 37 attacchi.

israele controlliamo 40 gazaL'esercito israeliano ha dato il via all'offensiva di terra - Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, Israele ha dato il via all’operazione di terra a Gaza City: i tank dell’Idf sono avanzati in diverse aree della città, soprattutto nel nord- Lo riporta tpi.it

israele controlliamo 40 gazaGuerra Israele, Idf avanza nella Striscia: "Controlliamo il 40% di Gaza City" - Il portavoce dell'Idf, il generale di brigata Efi Dufferin, ha dichiarato che le forze israeliane controllano il 40% del territorio di Gaza City. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Controlliamo 40 Gaza