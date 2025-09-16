Israele alla conquista di Gaza City Famiglie ostaggi contro Netanyahu

Israele ha lanciato un pesante attacco terrestre a Gaza City. Le famiglie degli ostaggi contro Netanyahu. Servizio di Antonio Soviero e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele alla conquista di Gaza City. Famiglie ostaggi contro Netanyahu

In questa notizia si parla di: israele - conquista

Il piano di Netanyahu: "Occupare la Striscia in 5 mesi e un milione di sfollati" | Capo Idf: "La conquista di Gaza porterà Israele in un buco nero"

'Capo Idf, conquista Gaza porterà Israele in un buco nero'

Capo Idf: ‘conquista di Gaza porterà Israele in un buco nero’

La conquista militare di Gaza City non porterà automaticamente al crollo di Hamas. Lo ha detto ieri un rappresentante dell'IDF alla commissione Difesa della Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, sottolineando che "la città ha un grande significato si - X Vai su X

#Tg2000 - A #Gaza si muore ancora. Israele si prepara alla conquista della città #Tv2000 #2settembre #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #Gaza #StrisciaDiGaza - facebook.com Vai su Facebook

Gaza City, Israele avvia l’operazione di terra. Bombe e tank in città. FOTO; Centinaia di tank israeliani pronti a invadere Gaza City, 300mila persone in fuga - L'esercito israeliano ha colpito un edificio che ospita la più grande collezione archeologica della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'Ecole Biblique et Archeologique Francaise d; Israele e la devastazione di Gaza City: evacuato almeno il 40% della popolazione - Il video dell'esodo.

Israele ha commesso un genocidio, è l'esito del rapporto indipendente commissionato dall'Onu – mentre i carri armati invadono Gaza City - L'offensiva terrestre israeliana raggiunge Gaza City proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta dell'Onu conferma che Israele ha commesso genocidio ... Si legge su wired.it

Israele invade Gaza city. Katz: «La Striscia sta bruciando» - Trump avalla l’operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno» ... Secondo editorialedomani.it