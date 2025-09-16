Israele a Gaza City Crosetto | Non si può pensare di deportare il popolo palestinese serve convivenza tra i due paesi
“Non penso che questa sia la soluzione giusta, non penso che questo sia il bene di Israele, non penso che la lotta ad Hamas, sacrosanta, debba essere fatta in questo modo. Non penso che si possa pensare di deportare il popolo palestinese”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta l’operazione delle forze armate israeliane a Gaza City. “Non è una cosa che mette in sicurezza Israele ma neanche nessun altro Paese in Medio Oriente – ha aggiunto – Penso che vada trovata una possibilità di convivenza tra i palestinesi e Israele e questo sia possibile se in qualche modo si estirpano i proxy dell’Iran e le organizzazioni terroristiche come Hamas”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: israele - gaza
