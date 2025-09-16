Isolino Virgina Concerti speciali made in Usa
Lo scorso Ferragosto l’ Isolino Virginia ha riaperto dopo una lunga attesa. I problemi legati al lago alto e al pontile lo avevano reso irraggiungibile, ma quest’estate il sito è tornato visitabile per varesini e turisti, che avevano potuto negli scorsi mesi approfittare solo di visite eccezionali come quelle promosse da Italia Nostra. Il sito, che custodisce un patrimonio archeologico riconosciuto dall’ Unesco, è tornato dunque attivo con la gestione del locale che si trova sull’isola, la stessa che si occupa del lido della Schiranna come da bando aggiudicato dal Comune di Varese. Ma all’apertura del ristorante e bar, che a settembre sarà assicurata ogni weekend, si affianca ora una proposta nuova, promossa e organizzata da Palazzo Estense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: isolino - virgina
Sabato 20 settembre all'Isolino Virginia DA NON PERDERE!!! Musica Country & Blues con le Guthrie Family Singers, John Popper e Jono Manson. INGRESSO LIBERO E GRATUITO ?Inizio ore 16.00 Imbarco da Biandronno €5, orari su www.comune.va - facebook.com Vai su Facebook
Isolino Virgina. Concerti speciali made in Usa; Concerti al tramonto: sabato sera alternativi all’Isolino Virginia con Sunset Festival; Cipolla e patate in un weekend di mezza estate.
Isolino Virginia, tre giornate per “rivedere“ il museo - È il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino, dal 27 Giugno 2011 Patrimonio mondiale dell’Unesco, un museo preistorico all’aperto in un ambiente naturale incontaminato, a poca distanza ... Si legge su ilgiorno.it
Isolino Virginia - Sul lago di Varese, è un suggestivo triangolo di terra nel Comune di Biandronno, riconosciuto come Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2011 Sul lago di Varese, l’Isolino Virginia è un suggestivo ... ilgiorno.it scrive