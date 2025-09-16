Lo scorso Ferragosto l’ Isolino Virginia ha riaperto dopo una lunga attesa. I problemi legati al lago alto e al pontile lo avevano reso irraggiungibile, ma quest’estate il sito è tornato visitabile per varesini e turisti, che avevano potuto negli scorsi mesi approfittare solo di visite eccezionali come quelle promosse da Italia Nostra. Il sito, che custodisce un patrimonio archeologico riconosciuto dall’ Unesco, è tornato dunque attivo con la gestione del locale che si trova sull’isola, la stessa che si occupa del lido della Schiranna come da bando aggiudicato dal Comune di Varese. Ma all’apertura del ristorante e bar, che a settembre sarà assicurata ogni weekend, si affianca ora una proposta nuova, promossa e organizzata da Palazzo Estense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Isolino Virgina. Concerti speciali made in Usa