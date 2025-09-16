Isola d' Elba il video della nascita delle tartarughine alla spiaggia di Sant' Andrea

Per nascere tartarughine marine di Sant'Andrea, all'isola d'Elba, sembrano preferire i primi momenti dopo l’alba alla notte. Infatti, una piccola tartaruga si è affacciata dal nido alla 15,00 di ieri, per poi ritornare (o ricascare) dentro la piccola voragine apertasi nella sabbia e rimanervi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: isola - elba

Isola d'Elba, guida l'auto della madre con un tasso alcolico oltre i limiti: denunciato

Maltempo all'Elba, la denuncia del sindacato di polizia: "Una sola volante per tutta l'isola, inermi davanti alle richieste di aiuto"

Isola d'Elba | In pensione Maria Antonietta Ienco, responsabile del consultorio: "Grazie per il tuo impegno"

L'Isola d'Elba ti aspetta in tutto il suo splendore, vieni a scoprirla Ti scrivo quando arrivo --- #elba #isoladelba #isoladelbaapp - facebook.com Vai su Facebook

Isola d'Elba, terzo nubifragio in un anno: frazioni isolate, spiagge distrutte e strade come fiumi. VIDEO e FOTO; Isola d'Elba in ginocchio: nubifragio provoca allagamenti e frane, 200 persone isolate; Isola d'Elba, il video della nascita delle tartarughine alla spiaggia di Sant'Andrea.

Isola d'Elba, il video della nascita delle tartarughine alla spiaggia di Sant'Andrea - Per nascere tartarughine marine di Sant'Andrea, all'isola d'Elba, sembrano preferire i primi momenti dopo l’alba alla notte. Segnala livornotoday.it

VIDEO | Maltempo, forte nubifragio all’isola d’Elba: 70 mm pioggia in meno di un’ora - Sono caduti in meno di un’ora 70 millimetri di pioggia a Portoferraio: “Prestiamo massima attenzione- dire.it scrive