Irruzione filopalestinese a Pisa docente picchiato durante la lezione

Una lezione di diritto pubblico comparato è stata travolta da un’irruzione carica di tensione, trasformando l’aula del Polo Piagge in un teatro di violenza, spintoni e insulti. Al centro dell’accaduto il professor Rino Casella, finito nel mirino di un gruppo di attivisti filopalestinesi. La dinamica dell’irruzione Tutto è iniziato attorno alle 12:30, quando una ventina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Irruzione filopalestinese a Pisa, docente picchiato durante la lezione

Cinque attivisti di Palestine Action, rete di azione diretta filopalestinese, hanno fatto irruzione nello stabilimento della compagnia israeliana di armamenti Elbit Systems a Ulm, nel sud della Germania. Hanno danneggiato diverse attrezzature utilizzate per

Il prof dell’Università di Pisa dopo l’irruzione in aula: “Mi accusano di sionismo perché non sono pro Pal” - Rino Casella: “Ho preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese” ... Scrive msn.com

Irruzione pro Palestina interrompe lezione all’Università Di Pisa con contestazione al docente - Studenti Pro Palestina interrompono lezione di diritto comparato all’Università Di Pisa, docente contuso denuncia l’accaduto e la protesta diventa virale sui social media ... Segnala gaeta.it