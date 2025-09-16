Un giorno di nuovi inizi, un percorso che riprende con le voci, i sogni e le speranze dei ragazzi. Prima campanella del nuovo anno scolastico ieri per le scuole fermane, molte le novità soprattutto per quanto riguarda le strutture, di competenza della Provincia di Fermo. All’apertura della scuola l’Ipsia Ostilio Ricci ha riaperto la storica sede di via S. d’Acquisto con un’ala, 13 aule e 5 laboratori completamente rinnovati. "Il personale della scuola, in particolare lo staff, il responsabile prevenzione e protezione, i tecnici, i collaboratori scolastici hanno tutti cooperato con la Provincia, l’impresa, i progettisti, per poter rendere disponibili i locali in tempi record, la più grande soddisfazione per tutti è stata vedere queste aule piene di studenti, contenti del nuovo assetto", spiega la dirigente Annamaria Bernardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ipsia rinnovata in tempi record. Palestra dello scientifico pronta