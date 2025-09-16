iPod la rinascita dei giochi a rotella | completata la collezione con tutti i 54 titoli ufficiali disponibile online

La community ha recuperato e reso giocabili i 54 giochi ufficiali per iPod a rotella, salvandoli per sempre dall’oblio digitale. Sono stati un pezzo di storia della tecnologia di inizio millennio. Lanciati per la prima volta nell’ottobre del 2001 (un mese solo dopo la caduta delle Torri Gemelle, si pensi a che mondo lontano da noi facciamo riferimento), gli iPod hanno rappresentato una parte della fortuna della Apple che – anche grazie a questi lettori portatili di musica digitale, capaci di diventare status symbol di fatto precedettero iPhone e iPad – prese ad essere il colosso del digitale che conosciamo oggi (si pensi che a fine 2001 un’azione Apple valeva 23 dollari, quando oggi ne vale circa 170). 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - iPod, la rinascita dei giochi a rotella: completata la collezione con tutti i 54 titoli ufficiali (disponibile online)

In questa notizia si parla di: ipod - rinascita

iPod, la rinascita dei giochi a rotella: completata la collezione con tutti i 54 titoli ufficiali (disponibile online)

‘Succisa virescit’: Mons. Boccardo racconta la rinascita della Basilica di San Benedetto - facebook.com Vai su Facebook

The Flying Felon è girato a 300 m d'altezza, usando la Blackmagic URSA. La serie esplora la resilienza con interviste in volo, dove l'elicottero è simbolo di rinascita. Emozioni visibili in Apple Vision Pro. #Resilienza #Cinema180 #VisionPro - X Vai su X

Tutti i giochi per iPod Classic sono stati recuperati - Con l'aggiunta di Real Soccer 2009 è stato finalmente completato il lavoro di recupero di tutti e 54 i giochi per iPod con ghiera cliccabile che erano stati messi a disposizione da Apple oltre 20 anni ... Come scrive wired.it

Tutti i vecchi giochi per l’iPod classic con la ghiera preservati a futura memoria - I vecchi giochi per iPod classic, utilizzabili con la ghiera cliccabile e che Apple ha venduto per un breve periodo prima della fine del 2000, sono stati preservati da una community di appassionati ... Si legge su macitynet.it