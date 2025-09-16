Io chirugo plastico vi dico perché dobbiamo stare attenti ai social e ai giovani

I suoi pazienti sono spesso piuttosto restii a parlare di lei perché loro stessi - alcuni davvero noti in tutto il mondo - sono i primi a chiederle molta privacy. Quando tuttavia si riesce a strappare qualche commento sul lavoro e la professionalità del chirurgo plastico Chiara Andretto Amodeo (Voghera 1977) sono solo lodi e apprezzamenti. «Io sono molto riservata e molto poco «social» per indole - ci dice lei da subito, quando finalmente riusciamo a intervistarla – e le mie pazienti lo apprezzano molto». E aggiunge: «Da quando nel 2006 è stata liberalizzata la pubblicità per i medici purtroppo i social sono diventati una giungla per la nostra professione, forse nessuno di noi all’inizio se lo aspettava, ma è così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Io, chirugo plastico, vi dico perché dobbiamo stare attenti ai social e ai giovani"

