Io Canto Family le anticipazioni della prima puntata | nuovi coach e giuria

Il grande ritorno di Io Canto Family è previsto per questa sera, martedì 16 settembre 2025. Ovviamente l’apprezzata trasmissione sarà proposta in prima serata su Canale 5, ed ecco tutte le anticipazioni che sono state svelate. Io Canto Family, nuova edizione. Riparte Io Canto Family ma non allo stesso modo in cui la trasmissione si era interrotta. Alla conduzione c’è Michelle Hunziker, mentre la direzione artistica è affidata al veterano di Mediaset, Roberto Cenci. Il tutto è stato rinnovato ma in che modo? Spazio a ben 24 coppie di concorrenti che, categoricamente, appartengono allo stesso nucleo familiare. 🔗 Leggi su Dilei.it

