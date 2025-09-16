Io canto family 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata
. Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni martedì per cinque serate. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming. In tv. Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 16 settembre 2025, con la prima puntata alle ore 21.30. Io canto family streaming live. Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: canto - family
IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER
“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach
Io canto family, due cantanti amatissimi nella giuria
IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE #IoCantoFamily #MichelleHunziker #Canale5 - X Vai su X
Da martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, torna il talent dedicato alle famiglie: “Io Canto Family”! Alla conduzione ritroviamo Michelle Hunziker, confermatissima dopo il successo della scorsa edizione. Novità assoluta invece per giuria - facebook.com Vai su Facebook
Io Canto Family, al via la seconda edizione con Michelle Hunziker su Canale 5; Io canto Family 2025, da stasera in tv: anticipazioni, novità, coach, giuria; Michelle Hunziker dà il via oggi alla gara delle famiglie in musica con la seconda edizione di “Io Canto Family”.
Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,30 ... Si legge su tpi.it
Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata - Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming dello show in onda su Canale 5. tpi.it scrive