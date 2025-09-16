Intrecci tra Lodz e Urbino nel nome della grafica d’artista.

Oggi alle ore 17 si inaugurerà all’Oratorio San Giovanni Battista la mostra Intrecci tra Lodz e Urbino. Una esposizione internazionale che da anni si ripete a Urbino grazie a dei docenti dell’Accademia di Belle Arti Strzeminski di Lódz ospiti di Kaus Urbino e Confraternita di San Giovanni. "In questi vent’anni di collaborazione – spiega Giuliano Santini di Kaus Urbino – sono state realizzate numerose mostre, workshops, symposium e stages, e l’iniziativa più incisiva è stata quella del Flash Drawing Tour per mezzo del quale sono stati ospiti della nostra città decine e decine di docenti e allievi polacchi che forniti di tempere, acquarelli e carboncino, sostando nei punti più interessanti di Urbino, hanno fissato sulla carta le loro interpretazioni visive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

