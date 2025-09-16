Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME credit icon

Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME Credit Icon emessa dalla Banca su circuito Visa, che racchiude numerosi vantaggi e servizi esclusivi per i titolari, fruibili attraverso my Visa (https:my.visaitalia.comit), il portale riservato alla clientela retail con esigenze evolute. L’iniziativa si colloca nell’ambito della rinnovata partnership pluriennale, che punta ad accelerare la transizione tecnologica e a favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali. Grazie alla piattaforma web, i clienti possono accedere a una serie di opportunità pensate per migliorare l’esperienza dei viaggi, fra cui l’iscrizione al circuito Priority Pass, che include un accesso gratuito all’anno in più di 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME credit icon

