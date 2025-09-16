Interruzione di energia elettrica all' Acquedotto | possibili cali di pressione
Il Gruppo Hera ha comunicato che dalle 14 alle 20 di mercoledì 17 settembre, a causa di un'interruzione programmata di energia elettrica comunicata dal distributore, potrebbe verificarsi una riduzione della pressione dell'acqua a Santa Maria Codifiume, Ospital Monacale e Traghetto, nel territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
