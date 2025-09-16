Inter il problema difesa in vista della Champions

La difesa nerazzurra, un’emergenza cronica L’Inter di Cristian Chivu esce umiliata dall’Allianz Stadium con un 4-3 contro la Juventus, una sconfitta che amplifica i problemi difensivi emersi nelle prime tre giornate di Serie A. I nerazzurri, con il miglior attacco del torneo (9 gol), hanno la peggior retroguardia, subendo una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il problema difesa in vista della Champions

In questa notizia si parla di: inter - problema

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Inter, Chivu punta a smaltire le scorie di Monaco: c’è più di un problema per la nuova stagione, il piano

Calciomercato Inter, arriva Bonny per 25 milioni ma non basta: ecco perché Calhanoglu diventa un problema

“Verso Ajax-Inter: problema alla schiena per Lautaro che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco probabile maglia da titolare per Bonny con uno tra Pio Esposito e Thuram” (Sky) - X Vai su X

#Inter, futuro incerto: #Oaktree apre alla cessione, ma lo stadio resta un problema https://buff.ly/A4mWJgy Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook

La difesa del Bayern è dimezzata dagli infortuni: contro l'Inter mancheranno quattro difensori; Le 5 verità di Barcellona-Inter: partita da annali, Lamine Yamal super; L'esito degli esami di Santiago Castro.

Inter, difesa horror: non si salva nessuno - Brutta sconfitta per l'Inter in casa della Juventus; una partita dove la difesa ha fornito una prestazione decisamente negativa. Lo riporta calcioinpillole.com

Inter, la difesa è ancora un tabù: i numeri sono agghiaccianti - La sconfitta di ieri ha creato diverse riflessioni in casa Inter, nella giornata di oggi Chivu si confronterà con la squadra ... Come scrive spaziointer.it