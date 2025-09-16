Inter Fabio Bazzani | Con questo blocco squadra non si può parlare di anno zero

L’inizio di stagione non ha rispettato le aspettative di squadre, società e tifosi. L’ Inter di Cristian Chivu è partita a rilento in campionato, avendo raccolto solo 3 punti in altrettante gare. La larghissima vittoria per 5-0 contro il Torino all’esordio aveva fatto ben sperare, con la prospettiva di ritrovarsi a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Fabio Bazzani: “Con questo blocco squadra non si può parlare di anno zero”

In questa notizia si parla di: inter - fabio

Fabio Capello su Pio Esposito: «L’Inter dovrebbe tenerlo, ecco perché»

Mondiale per Club: la resa dei conti per la Juve, l’occasione del riscatto per l’Inter. Fabio Licari (Gazzetta): «Per i bianconeri sembra finita, i nerazzurri devono solo fare questo»

Fabio, 44 anni e il segreto dell'eterna giovinezza: l'Inter contro il portiere di Dio

Una splendida notizia in vista di #Juventus #Inter: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio #Miretti corre verso il recupero completo! Mister #Tudor pronto a ritrovare un'opzione di qualità e talento in più per il suo centrocampo. Felici per l - facebook.com Vai su Facebook

Nell’Inter paga Sommer. Inevitabile. Ma aver sottovalutato il problema portiere (e non aver testato a sufficienza Martinez) è stato un gravissimo errore della società. C’erano tutti i prodromi per immaginare un crollo verticale dello svizzero. - X Vai su X

Inter, Fabio Bazzani: “Con questo blocco squadra non si può parlare di anno zero”; Bazzani: Per me non è vero che l'Inter non segue Chivu. La squadra deve ancora registrarsi; Bazzani: Juve, la squadra c'è. Inter, non può essere anno zero.

Bazzani: "Conte predica umiltà, ma ora ha una rosa anche profonda" - L'ex attaccante e commentatore televisivo Fabio Bazzani è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Scrive tuttonapoli.net

Bazzani: "Per me non è vero che l'Inter non segue Chivu. La squadra deve ancora registrarsi" - L'ex calciatore Fabio Bazzani, oggi commentatore tecnico di DAZN, Fabio Bazzani ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sull'avvio tormentato di campionato dell'Inter: "Perché non convince? Come scrive msn.com