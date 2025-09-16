Yann Sommer finisce in panchina, l’Inter cambia in porta: da Martinez a un altro estremo difensore, l’assist insperato di Donnarumma L’esigenza di rinnovamento da parte dell’Inter si era già avvertita in maniera chiara nei mesi scorsi, al punto che si immaginavano interventi più corposi e strutturali sul mercato. Non è stato così, in realtà, e la rivoluzione preannunciata, di fatto, è stata solo accennata, mentre l’undici titolare è rimasto invariato. Ma dopo le prime giornate di campionato, la società sta capendo di aver commesso degli errori. E dei cambiamenti alla formazione base ci saranno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Inter, ecco l’erede di Sommer: arriva grazie a Donnarumma