Inter Chivu | La squadra per me è forte con l’Ajax sarà una partita tosta

Ilprimatonazionale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter sarà di scena alla Crujff Arena di Amsterdam per affrontare l’ Ajax in occasione del primo turno di Champions League. La sfida è in programma mercoledì 17 settembre 2025 con fischio d’inizio alle ore 21:00. La squadra nerazzurra vuole ripartire con il piede giusto dopo l’amaro ko nel derby d’Italia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter chivu la squadra per me 232 forte con l8217ajax sar224 una partita tosta

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu: “La squadra per me è forte, con l’Ajax sarà una partita tosta”

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Chivu Inter ora la squadra è troppo prevedibile | mancano delle certezze la riflessione; Barella Inter il centrocampista è chiamato a dare la scossa | Chivu si aspetta questa risposta il piano; Appiano Gentile Inter | è la vigilia di Ajax Inter! Infortunio Lautaro Martinez? Chivu atteso in conferenza.

inter chivu squadra 232Endt: “Chivu leader innato. Si capiva potesse diventare un ottimo tecnico. All’Inter…” - David Endt, storico team manager dell’Ajax, intervistato da Tuttosport ricorda Cristian Chivu ai tempi dei Lancieri ... Lo riporta fcinter1908.it

inter chivu squadra 232Chivu scuote l’Inter, rivoluzione con l’Ajax: 5 cambi, fuori Acerbi e Barella - Dopo due ko di fila in campionato, il tecnico prepara cinque cambi per la Champions: tutte le novità di formazione ... Come scrive fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Chivu Squadra 232