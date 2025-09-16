Intelligenza artificiale 8 studenti su 10 la usano ma i docenti non se ne accorgono La ricerca nazionale in 274 istituti scolastici

Una rivoluzione digitale si sta consumando silenziosamente nelle aule, ma gran parte del corpo docente non se ne rende conto. La prima ricerca nazionale condotta da Tortuga e Yellow Tech su oltre 3.800 persone appartenenti a 274 istituti scolastici distribuiti in 18 regioni svela un fenomeno sorprendente: mentre l'84% degli studenti delle superiori utilizza settimanalmente strumenti di intelligenza artificiale generativa, il 36% degli insegnanti è convinto che i propri allievi non ne facciano mai uso. L'articolo Intelligenza artificiale, 8 studenti su 10 la usano, ma i docenti non se ne accorgono. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

