Insulti a Liliana Segre 8 hater vanno a processo a Milano | Un attacco inaccettabile alla memoria
Otto "hater" che sui social hanno insultato Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah, sono stati mandati a processo per diffamazione aggravata dall'odio raziale. La prima udienza è stata fissata il prossimo 19 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Insulti a Liliana Segre, altri 87 indagati. Il gip: «Accusarla di nazismo uno sfregio, il web non è una zona franca»
Liliana Segre, otto hater a processo per insulti: «Uno sfregio alla verità oggettiva. Attacchi carichi d’odio razziale» - Otto persone sono state mandate a processo dalla Procura di Milano per aver insultato sui social Liliana Segre, senatrice a vita e superstite della Shoah, da anni sotto scorta per ... Come scrive msn.com
Liliana Segre: "Israele sprofondato in un simile abominio è straziante, ma mi oppongo alla parola genocidio" - Liliana Segre replica a David Grossman, lo scrittore israeliano che in un'intervista alla Repubblica ha parlato del "genocidio" di Israele a Gaza. Si legge su huffingtonpost.it