Insubria fotonica Il nuovo centro apre a Como
Le tre giornate di workshop e dibattiti che iniziano oggi a Villa Gallia a Como, saranno l'occasione per presentare il Clip, Como Lake Institute of Photonics, alla presenza di istituzioni, rappresentanti del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta e dell' Università degli Studi dell'Insubria. Si tratta dell'evento internazionale " New Trends in Photonics – A Volta-Inspired Workshop on Light and Beyond ", promosso dal Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta in collaborazione con il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria.
I giovani laureati Insubria sono tra i più pagati in Italia www.uninsubria.it/JobPricing per i corsi di laurea dell'Ateneo con sede a Varese, Como e Busto Arsizio. #sceglinsubria - facebook.com Vai su Facebook
Insubria, scoperta rivoluzionaria nell'ottica quantistica: diagnosi più precise e con meno danni alle cellule - La ricerca dell'università di Varese e Como, pubblicata su Science Advances, segna un importante passo avanti nell'ambito degli esami diagnostici
Ottica quantistica: l'Università dell'Insubria dimostra nuove potenzialità per applicazioni biomediche - Un team internazionale guidato dall'Università dell'Insubria ha dimostrato che la luce quantistica può potenziare i processi a due fotoni anche a intensità elevate, superando limiti finora accettati.