insubria fotonica il nuovo centro apre a como

Le tre giornate di workshop e dibattiti che iniziano oggi a Villa Gallia a Como, saranno l’occasione per presentare il Clip, Como Lake Institute of Photonics, alla presenza di istituzioni, rappresentanti del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta e dell’ Università degli Studi dell’Insubria. Si tratta dell’evento internazionale “ New Trends in Photonics – A Volta-Inspired Workshop on Light and Beyond “, promosso dal Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta in collaborazione con il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

