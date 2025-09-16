Insigne carica i lupi | La Serie B è dura ma sappiamo chi siamo

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino si gode il calore della sua gente e prova a trasformare l’entusiasmo in energia positiva per affrontare un campionato lungo e complesso come la Serie B. A Borgo Ferrovia, durante l’incontro con i tifosi e con i più piccoli, la squadra ha respirato ancora una volta il legame speciale con la città. Un affetto che, come ha spiegato Roberto Insigne, diventa carburante per il gruppo: “Sono cose belle da fare per i bambini e per la città. Cerchiamo di ricambiare questo amore sia in campo che fuori. Per noi il Partenio e i tifosi sono davvero un uomo in più e cerchiamo di ripagare l’affetto che ci dimostrano” Il successo con il Monza ha restituito fiducia e autostima, ma nello spogliatoio nessuno vuole abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

