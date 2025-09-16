Insieme | ad Ostia la manifestazione di arte e cultura

Ostia, 16 settembre 2025 – Si svolgerà a Ostia, in piazza Anco Marzio, dal 19 al 21 settembre 2025, la manifestazione culturale “Insieme” che vedrà per la prima volta due storiche realtà artistiche insieme, i “100 Pittori Via Margutta” – nata nel 1953 nella storica via della Capitale – e il “Circolo Artistico Lorenzo Viani”, nato nel 1984 al Lido di Ostia. Una tre giorni di arte, musica ed intrattenimento culturale fortemente voluta e patrocinata dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma e dall’Assessorato Attività Produttive e Turismo del Municipio X di Roma. Una manifestazione che vede il sodalizio delle due storiche realtà culturali e che vuole mettere in risalto il valore dell’arte, come elemento di aggregazione e di scambio culturale, necessario per vivere in armonia il territorio di una grande metropoli, per conoscere e farsi conoscere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it