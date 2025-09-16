Il cast di Insidious 6 continua a crescere, i volti nuovi sono quelli di Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin. La produzione del sesto capitolo della saga horror di successo Insidious sta entrando nella sua fase più calda. Dopo la conferma del casting di Lin Shaye e Amelia Eve ( il nostro aggiornamento qui ), il sito Deadline ha riferito che altri tre attori si sono aggiunti al cast in costruzione: i nomi degli attori sono Maisie Richardson-Sellers (Nine Perfect Strangers 2), Sam Spruell (Legend) e Island Austin (I Can Only Imagine 2). Nessun dettaglio sui loro ruoli è stato rivelato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Insidious 6 | Ancora tre attori nel cast del nuovo film