Insegue il truffatore travolto fuori dal market | Ero in cassa con loro ho visto tutto

Stezzano. "Eravamo in cassa uno dietro l'altra, ho visto tutto quel che è successo". Fino a pochi istanti prima ridevano e scherzavano insieme G.M. e una cliente del supermercato Italmark, conoscente della moglie del 55enne che lunedì sera, 15 settembre, si è gettato all'inseguimento di un truffatore che pochi minuti dopo lo ha travolto con l'auto. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato operato. "Siamo preoccupati", ripete la donna sospirando e allargando le braccia. Erano più o meno le 19.30, per il supermercato quasi orario di chiusura. "In cassa era il turno di questo ragazzo: carnagione olivastra, capelli neri e un po' corpulento – racconta la testimone -.

