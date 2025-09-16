Inizia male l' anno scolastico per le studentesse del ' Poerio' | Confinate nel piano con i bagni alla turca

Inizia male l'anno scolastico per alcune classi del liceo ‘Carolina Poerio’ di Foggia, dislocate - come già avvenuto in passato - in una struttura succursale (l'istituto ‘Masi’). A creare disagio e difficoltà alle studentesse (il corso di studio è a prevalenza femminile) è la presenza, al piano a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Inizia male l'anno scolastico per le studentesse del 'Poerio': Confinate nel piano con i bagni alla turca

Inizia male l'anno scolastico per le studentesse del 'Poerio': "Confinate nel piano con i bagni alla turca" - La situazione, creatasi nell'istituto 'Masi' che ne ospita alcune classi, crea disagi tra le studentesse e malumori nelle famiglie ... foggiatoday.it scrive

L’anno scolastico inizia male a Latina: chiuse alcune scuole causa amianto e mancanza d’acqua - L’avvio dell’anno scolastico a Latina è segnato da una doppia emergenza che ha costretto l’amministrazione comunale a intervenire con ordinanze urgenti per garantire la sicurezza degli studenti. Come scrive ilcaffe.tv