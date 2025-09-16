Infortunio sul lavoro a Candida | denunciati due responsabili
Tempo di lettura: < 1 minuto La Stazione Carabinieri di Montefalcone, all’esito di approfonditi accertamenti investigativi e riscontri documentali, ha deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili di lesioni personali gravi e violazioni plurime della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli indagati, entrambi residenti nella provincia di Avellino, rispettivamente nelle qualità di “titolare della ditta esecutrice e responsabile del cantiere” e di “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori”, attraverso le proprie condotte omissive avrebbero determinato l’infortunio sul lavoro di un 50enne verificatosi il 4 settembre scorso all’interno di un cantiere edile nel comune di Candida (AV), causato dal crollo di un ponteggio mobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: infortunio - lavoro
