Infortunio Lautaro l’argentino è in dubbio per l’Ajax | Chivu pensa al cambio modulo

Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida all’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia della sfida di  Champions League tra Ajax e Inter, una notizia importante scuote l’ambiente nerazzurro: Lautaro Martinez, capitano e leader indiscusso della squadra, non si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile a causa di un problema alla schiena. Sebbene il numero 10 nerazzurro partirà con la squadra alla volta di Amsterdam, la sua presenza in campo domani sera alla Johann Cruyff Arena è tutt’altro che certa. Le preoccupazioni per la presenza di Lautaro in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

