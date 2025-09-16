Infortunio Lautaro esclusione contro l’Ajax praticamente certa | c’è questa preoccupazione

Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida all’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Ajax e Inter, il club nerazzurro deve fare i conti con un problema importante: Lautaro Martinez si è allenato a parte a causa di un fastidio alla schiena, e secondo quanto riportato da Sky Sport, quando salta la rifinitura un giocatore così difficilmente poi è in campo. Nonostante l’argentino partirà regolarmente con la squadra alla volta dell’Olanda, la sua presenza dal primo minuto alla Johan Cruijff Arena appare ormai esclusa, con una probabile panchina assicurata. 🔗 Leggi su Internews24.com

