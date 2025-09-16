Inflazione la classifica delle città più care ad agosto | Forlì-Cesena al 48esimo posto
Nella classifica delle città italiane più care ad agosto è 48esima Forlì-Cesena, l'inflazione pesa sulle famiglie per 330 euro annui e si attesta all'1,2%. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di agosto, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: inflazione - classifica
La classifica delle città italiane più care, Forlì-Cesena è 59esima con un'inflazione ferma all'1,2%
Rimini in vetta alla classifica delle città più care: l’inflazione di luglio registra un +2,8%
Inflazione, Ravenna è venticinquesima nella classifica delle città più care d'Italia
Il mercato del pet care online in Italia continua a crescere: nel 2024 le vendite hanno raggiunto 259 milioni di euro, con un incremento del +7% rispetto all’anno precedente. Non solo dati: un’inflazione quasi nulla, oltre 200 retailer digitali attivi e una classific - facebook.com Vai su Facebook
Rimini in vetta alla classifica delle città più care | l’inflazione di luglio registra un +2,8%; Prezzi Toscana a due velocità | Pistoia e Arezzo tra le città più care Pisa la più virtuosa.
Inflazione cala all'1,6% ad agosto, ma i prezzi salgono: dalle vacanze a voli e caffè, tutti i rialzi - L'inflazione scende all'1,6% dall'1,7% di luglio, con una crescita dei prezzi al consumo dello 0,1% su base mensile ad agosto 2025: secondo quanto fa sapere l'Istat, che ... Scrive msn.com
Inflazione, ecco i territori più cari in Italia: aggravio di 400 euro a famiglia rispetto al 2024 - Inflazione, dopo la pubblicazione da parte dell’Istat dei dati sui prezzi al consumo nel mese di luglio, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei territori più cari d'Italia, in ... Come scrive ilmattino.it