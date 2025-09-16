Inflazione corre il carrello della spesa | Un’altra stangata insieme alla speculazione per le vacanze
L’inflazione scende leggermente (dall’1,7% all’1,6%), ma non basta. Perché il rallentamento, dovuto alla frenata dei prezzi energetici, viene compensato da un nuovo aumento del carrello della spesa. L’Istat stima che su base annua passa dal +3,2% al +3,4%, certificando la crescita dei costi dei prodotti di uso quotidiano. Accelerano i prezzi nel settore alimentare ad agosto (+3,8%) mentre restano stabili i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (+2,3%). E il calo generale è dovuto alla discesa dei beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%), ma come detto a questo dato fa da contraltare l’aumento del carrello della spesa, legato all’aumento dei prezzi degli alimentari non lavorati (+5,6%), dei vegetali freschi o refrigerati (+5,1%) e delle carni (+5,1%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
