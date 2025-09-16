Inflazione Bolzano e Rimini le città più care

L’ inflazione impatta sulla vita delle persone. Le città più care sono Bolzano e Rimini. L’ Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città che quest’estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita. In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Rimini che, con +2,4% su agosto 2024, è la terza inflazione più alta d’Italia dopo Cosenza, al primo posto con +2,7%, e Belluno al secondo posto con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annuo pari a 661 euro a famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

