Inflazione | Arezzo +2,2% e +595 euro

Arezzo, 16 settembre 2025 – L' Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'annuncio di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatore i ha stilato la classifica delle città che quest'estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita. In testa alla graduatoria, Bolzano dove l'acquisto tendenziale pari a +2,1% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 697 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Rimini che, con +2,4% su agosto 2024, la terza esplosione più alta d'Italia dopo Cosenza, al 1° posto con +2,7%, e Belluno al 2° posto con +2,5%, ed aequo con Siena, ha un incremento di spesa annua pari a 661 euro a famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inflazione: Arezzo +2,2% e +595 euro

In questa notizia si parla di: inflazione - arezzo

Arezzo tra le città più care d’Italia: sesta per inflazione e +622 euro annui per famiglia

Inflazione in crescita in Toscana, stangata su Pistoia e Arezzo

Arezzo nella top ten delle città più care d'Italia: galoppa l'inflazione

Inflazione: Arezzo +2,2% e +595 euro.

Inflazione: Arezzo +2,2% e +595 euro - L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle cit ... Secondo lanazione.it

Inflazione in Toscana: Arezzo tra le città più care, Pisa la più virtuosa d’Italia - La Toscana si piazza nella parte bassa della classifica nazionale per rincari da inflazione, ma non mancano segnali di allarme in ... Segnala lanazione.it