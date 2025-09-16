IndyCar Laguna Seca finale 2026 al posto di Nasvhille Torna Phoenix esce l’Iowa
La NTT IndyCar Series ha finalmente definito il calendario 2026. Tante le novità con l’uscita di scena di Thermal Club (California) ed Iowa Speedway a favore del ritorno di Phoenix (Arizona) e del debutto dell’inedito GP Arlington in Texas. Cambia anche la sede della finale che tornerà in California presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. In attesa del ritorno in città, Nashville mantiene il proprio round su ovale nel cuore dell’estate dopo Mid-Ohio e la tappa di Portland. La IndyCar disputerà per la prima volta dal 2023 un evento in contemporanea con la NASCAR, l’ultima volta fu in quel di Indianapolis. 🔗 Leggi su Oasport.it
IndyCar, il lungo mese di luglio termina a Laguna Seca
IndyCar, Palou vince anche a Laguna Seca. Titolo sempre più vicino
Forza Motorsport #Indycar Honda @Laguna Seca https://youtu.be/7qIYYsZgGwg - X Vai su X
Che sorpasso di Leclerc a Russell Il monegasco passa sulla ghiaia e supera (forse in maniera illegale) il britannico. Una manovra che ricorda quella di Zanardi con le IndyCar a Laguna Seca nel 1996 o quella di Rossi in MotoGP, sempre al cavatappi su - facebook.com Vai su Facebook
Indycar 2023, finale di stagione a Laguna Seca - Ad una settimana dalla conquista del titolo da parte di Alex Palou, la NTT INDYCAR Series si appresta a chiudere la stagione 2023 in California, correndo il Gran Premio di Monterey nel magnifico ... Come scrive sport.sky.it
Calendario Indycar 2022: il via in Florida, finale a Laguna Seca - Poco prima del penultimo appuntamento di Laguna Seca, è stato annunciato il calendario di Indycar della prossima stagione. Si legge su gazzetta.it