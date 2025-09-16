IndyCar Laguna Seca finale 2026 al posto di Nasvhille Torna Phoenix esce l’Iowa

La NTT IndyCar Series ha finalmente definito il calendario 2026. Tante le novità con l’uscita di scena di Thermal Club (California) ed Iowa Speedway a favore del ritorno di Phoenix (Arizona) e del debutto dell’inedito GP Arlington in Texas. Cambia anche la sede della finale che tornerà in California presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca. In attesa del ritorno in città, Nashville mantiene il proprio round su ovale nel cuore dell’estate dopo Mid-Ohio e la tappa di Portland. La IndyCar disputerà per la prima volta dal 2023 un evento in contemporanea con la NASCAR, l’ultima volta fu in quel di Indianapolis. 🔗 Leggi su Oasport.it

