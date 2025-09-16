Indifesi in caso di conflitto | mancano armi e munizioni e servono 50mila militari

Difesa dello spazio aereo da missili balistici e droni come un groviera. Scorte di munizioni per un conflitto insufficienti, come gli altri alleati europei. I militari sono troppo pochi: servirebbero 9mila in più per la Marina e 45mila per l'esercito. Per non parlare del misero 16% degli italiani disposti a combattere per la Patria secondo un'indagine del Censis. Non siamo pronti per una guerra e ancora meno al prezzo del sangue di un conflitto. In maggio il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, aveva spiegato ai parlamentari che prima di tutto bisogna "ripianare e mantenere un adeguato stock di munizionamento con un focus particolare sulle battle decisive munition", che hanno un ruolo decisivo in caso di attacco esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

