Incredibile Raspadori è già un peso a Madrid | grossa critica al calciatore!

Il passaggio dal Napoli all'Atletico Madrid di Giacomo Raspadori ha fatto discutere e non poco in Spagna, con critiche prontamente arrivate al calciatore Giacomo Raspadori, nella finestra estiva di calciomercato, è passato a titolo definitivo all'Atletico Madrid per una cifra complessiva attorno i 26 milioni di euro con bonus compresi. Il suo addio non sarà facilmente dimenticato dai tifosi partenopei, molto attaccati al calciatore. Quest'ultimo però non sta vivendo uno dei suoi migliori inizi con la maglia dei Colhoneros: sono prontamente arrivate critiche pesanti a suo carico, nonostante il poco spazio avuto a disposizione in questo avvio di stagione.

