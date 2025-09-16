incidenti sul lavoro tre vittime in 24 ore

Non si arresta la scia delle morti bianche: in 24 ore, nella giornata di martedì 16 settembre, tre persone hanno perso la vita mentre stavano lavorando, aggravando il bilancio delle vittime. Incidenti sul lavoro: tre vittime a Torino, Milano e Canton Ticino. In mattinata, a Leini, in provincia di Torino, un operaio è deceduto a seguito di un incidente avvenuto in una ditta di autodemolizioni in via Meucci. L’operaio, dipendente della ditta, è rimasto schiacciato da un carro attrezzi sul quale stava effettuando dei lavori. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal e i Carabinieri della stazione di Leini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

