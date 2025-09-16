AGI - Ancora una giornata tragica per la sicurezza sul lavoro. Due operai hanno perso la vita in due distinti episodi avvenuti nel torinese e nel milanese. Un operaio di 55 anni, dipendente della ditta autodemolizioni At srl, è morto stamattina a Leini, in provincia di Torino, schiacciato da un carro attrezzi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, nel mettere in moto il mezzo che aveva la marcia inserita, è stato colpito dalla portiera e, una volta caduto per terra, è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra, decedendo sul colpo. Il secondo incidente è avvenuto a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, dove un tunisino di 36 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del capannone dove stava lavorando. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia