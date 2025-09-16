Incidenti sul lavoro | due operai morti in Piemonte e Lombardia

Agi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ancora una giornata tragica per la sicurezza sul lavoro. Due operai hanno perso la vita in due distinti episodi avvenuti nel torinese e nel milanese. Un operaio di 55 anni, dipendente della ditta autodemolizioni At srl, è morto stamattina a Leini, in provincia di Torino, schiacciato da un carro attrezzi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, nel mettere in moto il mezzo che aveva la marcia inserita, è stato colpito dalla portiera e, una volta caduto per terra, è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra, decedendo sul colpo. Il secondo incidente è avvenuto a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, dove un tunisino di 36 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del capannone dove stava lavorando. 🔗 Leggi su Agi.it

incidenti sul lavoro due operai morti in piemonte e lombardia

© Agi.it - Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia

In questa notizia si parla di: incidenti - lavoro

Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”

Un morto sul lavoro in Puglia, uno in Basilicata Incidenti

Incidenti lavoro: travolto da vasca con cemento, muore 60enne nel Trevigiano

Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia; Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano; Due operai morti sul lavoro a Torino e Milano. Un uomo grave nel Novarese.

incidenti lavoro due operaiNuovo incidente sul lavoro: due operai travolti da un camion mentre si trovavano all’interno di un cestello elevatore - Un altro grave incidente sul lavoro ha toccato l'Abruzzo, questa volta a Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara. Scrive terremarsicane.it

CAMION URTA UN CESTELLO: DUE OPERAI FERITI A CEPAGATTI, ORA SONO RICOVERATI A PESCARA - CEPAGATTI – Ancora incidenti sul lavoro in Abruzzo dopo quello mortale a Vittorito (L’Aquila dell’altro giorno. Segnala abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Lavoro Due Operai