Incidenti sul lavoro | due operai morti in Piemonte e Lombardia
AGI - Ancora una giornata tragica per la sicurezza sul lavoro. Due operai hanno perso la vita in due distinti episodi avvenuti nel torinese e nel milanese. Un operaio di 55 anni, dipendente della ditta autodemolizioni At srl, è morto stamattina a Leini, in provincia di Torino, schiacciato da un carro attrezzi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, nel mettere in moto il mezzo che aveva la marcia inserita, è stato colpito dalla portiera e, una volta caduto per terra, è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra, decedendo sul colpo. Il secondo incidente è avvenuto a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, dove un tunisino di 36 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto del capannone dove stava lavorando. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: incidenti - lavoro
Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”
Un morto sul lavoro in Puglia, uno in Basilicata Incidenti
Incidenti lavoro: travolto da vasca con cemento, muore 60enne nel Trevigiano
Al centro il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi - facebook.com Vai su Facebook
Tre incidenti sul lavoro mortali nell’#autotrasporto in due giorni #trasporto #merce #strada - X Vai su X
Incidenti sul lavoro: due operai morti in Piemonte e Lombardia; Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano; Due operai morti sul lavoro a Torino e Milano. Un uomo grave nel Novarese.
Nuovo incidente sul lavoro: due operai travolti da un camion mentre si trovavano all’interno di un cestello elevatore - Un altro grave incidente sul lavoro ha toccato l'Abruzzo, questa volta a Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara. Scrive terremarsicane.it
CAMION URTA UN CESTELLO: DUE OPERAI FERITI A CEPAGATTI, ORA SONO RICOVERATI A PESCARA - CEPAGATTI – Ancora incidenti sul lavoro in Abruzzo dopo quello mortale a Vittorito (L’Aquila dell’altro giorno. Segnala abruzzoweb.it