Incidente tra auto e moto a Sarno | grave un 19enne ferito l' amico
Terribile incidente stradale, intorno alla mezzanotte, in Via Ingegno, a Sarno, dove due ragazzi in sella a un motorino sono stati travolti da un'auto con a bordo tre persone. Uno dei due ragazzi, G.M., 19 anni, residente ad Episcopio, è ricoverato in gravissime condizioni “San Giovanni di Dio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
