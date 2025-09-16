Incidente tra auto e moto a Sarno | grave un 19enne ferito l' amico

Terribile incidente stradale, intorno alla mezzanotte, in Via Ingegno, a Sarno, dove due ragazzi in sella a un motorino sono stati travolti da un'auto con a bordo tre persone. Uno dei due ragazzi, G.M., 19 anni, residente ad Episcopio, è ricoverato in gravissime condizioni "San Giovanni di Dio e.

Incidente tra auto e moto a Sarno: grave un 19enne, ferito l'amico; Scontro auto-moto a Policastro, ragazzo rischia di perdere piede: elisoccorso dirottato a Salerno per vento; Incidente tra auto e moto a San Mauro Cilento: grave un uomo, ferita la moglie.

