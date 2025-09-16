Incidente sul lavoro | gamba schiacciata da muletto in manovra operaia in ospedale
MESAGNE - Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre, nell'azienda Fratelli Ruggiero di Mesagne, dove una dipendente è rimasta gravemente ferita a una gamba da un muletto in manovra. La donna, 60 anni del posto, è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
