Incidente sul lavoro alle porte di Milano | operaio precipita nel vuoto e muore

Un operaio di 36 anni è morto precipitando nel vuoto mentre stava montando dei pannelli solari su un capannone di via della Pace a San Giuliano Milanese (hinterland Sud di Milano) nella mattinata di martedì 16 settembre.Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente sul lavoro in un cantiere di Rotella: cade da un?altezza di tre metri, muore carpentiere. Choc per Mariano Bracalenti, padre di due figli, di Rubbianello

Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Faenza, ad Errano in campagna grave incidente sul lavoro per un agricoltore - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un incidente sul lavoro: a Villanova di Cepagatti due operai sono stati travolti da un camion mentre erano su una piattaforma aerea. Sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara. ? https://rainews.it/tgr/abruzzo - X Vai su X

Incidente sul lavoro, operaio di 24 anni precipita e muore in un cantiere a Milano - Un muratore italiano di 24 anni, residente a Rovato, nel Bresciano, e originario del Kosovo è morto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate- Si legge su tg24.sky.it

Endrit Ademi, chi era il 24enne morto in un incidente sul lavoro a Milano: “Un ragazzo splendido” - Così i colleghi di Endrit Ademi descrivono l'operaio edile 24enne morto questa mattina a Milano, dopo essere precipitato dal terzo ... Lo riporta ilgiorno.it