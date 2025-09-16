Incidente stradale sinistro tra un trattore che trasportava legna e un' autovettura | intervento dell' elisoccorso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi - martedì 16 settembre - a Calvi dell’Umbria in Provincia di Terni. Il grave sinistro è avvenuto poco dopo la località di vocabolo Spiazetta, al confine tra Umbria e Lazio.A scontrarsi sono stati un trattore agricolo con rimorchio, carico di legna. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale

Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte 4 suore missionarie, tra cui un'italiana. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui l'ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in raccordo con il ministero, sta seguendo il caso di alcune suore della C - X Vai su X

Un incidente stradale è avvenuto poco fa nel sottovia della circonvallazione, viale dei Giudici Falcone e Borsellino. Al momento non ci sono particolari sulla dinamica dell'accaduto. Seguiranno aggiornamenti. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale, sinistro tra un trattore che trasportava legna e un autovettura: intervento dell'elisoccorso; Incidente tra furgone e trattore sulla provinciale: un uomo in codice rosso al Perrino; Tragico schianto tra una Ducati e un trattore: muore papà di 53 anni.

Si schiantano un trattore agricolo che trasportava legna e un'autovettura: due feriti. Una persona trasportata in elisoccorso - Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 16 settembre, poco dopo vocabolo Spiaggetta, nel comune di Calvi dell'Umbria. Lo riporta corrieredellumbria.it

Impatto trattore-auto, due feriti: interviene anche l’elisoccorso - A scontrarsi una macchina e un trattore agricolo con rimorchio che, in quel mo ... Come scrive umbria24.it