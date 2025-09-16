Incidente stradale gravissimo | auto con cinque ragazzi si schianta contro camion

Un terribile incidente stradale ha scosso la tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11.30, sulla Statale Adriatica. Un'auto con a bordo cinque ragazzi si è scontrata violentemente con un mezzo pesante, provocando il caos non solo tra i passeggeri ma anche lungo tutta la strada, completamente paralizzata da lunghe code. Gli automobilisti sono rimasti bloccati per chilometri, senza sapere quando avrebbero potuto riprendere il viaggio.

