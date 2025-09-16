Incidente stradale furgone invade un' area di cantiere e travolge un operaio | traffico deviato sulla E45

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 16 settembre sulla E45 in direzione Terni. Per cause in corso di accertamento, un furgone ha sbandato e invaso un’area di cantiere dove ha travolto un operaio che era a lavoro per una ditta specializzata. Il lavoratore è stato subito soccorso ed. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

