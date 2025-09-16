Incidente mortale a Scandicci | lutto All’Antico Vinaio

Lutto da oggi fino a giovedì presso il negozio All’Antico Vinaio, all’interno del centro commerciale I Gigli, a seguito della tragica scomparsa di Tommaso Bazzani, 34 anni di Lastra a Signa, dipendente della catena di panini. L’uomo è deceduto ieri pomeriggio dopo un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

INCIDENTE MORTALE A GIUSTINO Tragedia stamani a Giustino, piccolo comune della Val Rendena nelle Giudicarie. Poco dopo le 7.15 una ragazza di 15 anni è stata travolta da un camion lungo la statale 239, all’altezza della fermata dell’autobus nel centr - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale al Cremona Circuit: deceduto il pilota umbro Gabriele Cottini https://ift.tt/zg40YkQ https://ift.tt/mGsYWcO - X Vai su X

Incidente, grave lutto all’Antico Vinaio; Muore a 34 anni nello scontro con un camion, la passione per le moto e il lavoro all’Antico Vinaio; Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci.

Incidente tra moto e camion a Scandicci: muore centauro, chi era la vittima - Tragico incidente in via Pisana a Scandicci: un motociclista di 34 anni ha perso la vita ieri pomeriggio intorno alle 16. Lo riporta notizie.it

Si scontra in moto contro un camion a Scandicci, morto Tommaso Bazzani: lavorava All’Antico Vinaio - Tragedia a Scandicci, in provincia di Firenze: Tommaso Bazzani, 34 anni di Lastra a Signa, è morto in un incidente in moto contro un camion lungo via ... Come scrive fanpage.it